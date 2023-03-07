Соболев Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Мать ребёнка: Соболева Наталья Петровна
Рождение ребёнка
1874
Сын: Соболев Александр Васильевич
Мать ребёнка: Соболева Наталья Петровна
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Соболева Мария Васильевна
Мать ребёнка: Соболева Наталья Петровна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Соболева Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Соболева Наталья Петровна
Военная служба
1885
Военный.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно