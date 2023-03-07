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Соболев Василий Иванович

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Место рождения

Попадьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Попадьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Соболев Иван Васильевич

Мать ребёнка: Соболева Наталья Петровна

Попадьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Соболев Александр Васильевич

Мать ребёнка: Соболева Наталья Петровна

Попадьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Соболева Мария Васильевна

Мать ребёнка: Соболева Наталья Петровна

Попадьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Соболева Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Соболева Наталья Петровна

Попадьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Военная служба
1885
Военный.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соболева Наталья Петровна

Смерть
Неизвестно
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