Городничева Екатерина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.10.1877 ст.
Сын: Городничев Яков Дмитриевич
Отец ребёнка: Городничев Дмитрий Иванович
ГАРО ф 627 оп 280 д 506 Никуличи 1875-1879
Рождение ребёнка
03.07.1880 ст.
Дочь: Городничева Марфа Дмитриевна
Отец ребёнка: Городничев Дмитрий Иванович
ГАРО ф 627 оп 280 д 507 Никуличи 1880-1883
Рождение ребёнка
01.02.1883 ст.
Дочь: Городничева Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Городничев Дмитрий Иванович
ГАРО ф 627 оп 280 д 507 Никуличи 1880-1883
Смерть
Неизвестно