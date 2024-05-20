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Городничева Екатерина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Городничев Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
07.10.1877 ст.

Сын: Городничев Яков Дмитриевич

Отец ребёнка: Городничев Дмитрий Иванович

Никуличи, Рязанский уезд, Рязанская губерния
ГАРО ф 627 оп 280 д 506 Никуличи 1875-1879
Рождение ребёнка
03.07.1880 ст.

Дочь: Городничева Марфа Дмитриевна

Отец ребёнка: Городничев Дмитрий Иванович

Никуличи, Рязанский уезд, Рязанская губерния
ГАРО ф 627 оп 280 д 507 Никуличи 1880-1883
Рождение ребёнка
01.02.1883 ст.

Дочь: Городничева Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Городничев Дмитрий Иванович

Никуличи, Рязанский уезд, Рязанская губерния
ГАРО ф 627 оп 280 д 507 Никуличи 1880-1883
Смерть
Неизвестно

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