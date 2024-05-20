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Городничев Дмитрий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

09.10.1887 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: Городничев Иван Антонович

Мать: Городничева Христиния (Харитиния) Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Городничева Екатерина Яковлевна

Рождение ребёнка
07.10.1877 ст.

Сын: Городничев Яков Дмитриевич

Мать ребёнка: Городничева Екатерина Яковлевна

Никуличи, Рязанский уезд, Рязанская губерния
ГАРО ф 627 оп 280 д 506 Никуличи 1875-1879
Рождение ребёнка
03.07.1880 ст.

Дочь: Городничева Марфа Дмитриевна

Мать ребёнка: Городничева Екатерина Яковлевна

Никуличи, Рязанский уезд, Рязанская губерния
ГАРО ф 627 оп 280 д 507 Никуличи 1880-1883
Рождение ребёнка
01.02.1883 ст.

Дочь: Городничева Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Городничева Екатерина Яковлевна

Никуличи, Рязанский уезд, Рязанская губерния
ГАРО ф 627 оп 280 д 507 Никуличи 1880-1883
Смерть
09.10.1887 ст.
Никуличи, Рязанский уезд, Рязанская губерния
ГАРО ф 627 оп 280 д 508 Никуличи 1884-1887

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