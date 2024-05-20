Городничев Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1842
Дата смерти09.10.1887 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.10.1877 ст.
Сын: Городничев Яков Дмитриевич
Мать ребёнка: Городничева Екатерина Яковлевна
ГАРО ф 627 оп 280 д 506 Никуличи 1875-1879
Рождение ребёнка
03.07.1880 ст.
Дочь: Городничева Марфа Дмитриевна
Мать ребёнка: Городничева Екатерина Яковлевна
ГАРО ф 627 оп 280 д 507 Никуличи 1880-1883
Рождение ребёнка
01.02.1883 ст.
Дочь: Городничева Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Городничева Екатерина Яковлевна
ГАРО ф 627 оп 280 д 507 Никуличи 1880-1883
Смерть
09.10.1887 ст.
ГАРО ф 627 оп 280 д 508 Никуличи 1884-1887