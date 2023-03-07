Чувашев Климонт Титов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чувашев Климонт Титов

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Место рождения

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

После 1829

Пол

Мужской

Отец

Около 1775 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1794 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: Чувашев Тит Иванов

Мать: не указана

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Чувашев Яков Климентов

Мать ребёнка: Чувашева Мария Ефремова

Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Ирина Климентова

Мать ребёнка: Чувашева Мария Ефремова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чувашева Мария Ефремова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чувашева Мария Ефремова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1829
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