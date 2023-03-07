Чувашев Климонт Титов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиПосле 1829
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Отец: Чувашев Тит Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1815
Мать ребёнка: Чувашева Мария Ефремова
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Ирина Климентова
Мать ребёнка: Чувашева Мария Ефремова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чувашева Мария Ефремова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чувашева Мария Ефремова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1829