Чувашева Мария Ефремова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чувашева Мария Ефремова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

После 1829

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1792 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Чувашев Яков Климентов

Отец ребёнка: Чувашев Климонт Титов

Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Ирина Климентова

Отец ребёнка: Чувашев Климонт Титов

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чувашев Климонт Титов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чувашев Климонт Титов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1829
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