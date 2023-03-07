Дойкина (Кургаева) Елена Осиповна
Место рождения
Дата рождения18.05.1900
Дата смерти16.02.1976
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1900
Отец: Кургаев Осип
Мать: Кургаева Мария
Рождение ребёнка
21.06.1924
Дочь: Сюлаева Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Сурков Дмитрий
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Куракина Нина Ивановна
Отец ребёнка: Дойкин(курка) (выдано 13.10.38) Иван Павлович
Рождение ребёнка
01.12.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дойкин(курка) (выдано 13.10.38) Иван Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.02.1976
никити
Похороны
Неизвестно
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область