Дойкина (Кургаева) Елена Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дойкина (Кургаева) Елена Осиповна

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Место рождения

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

18.05.1900

Дата смерти

16.02.1976

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1900

Отец: Кургаев Осип

Мать: Кургаева Мария

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.06.1924

Дочь: Сюлаева Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Сурков Дмитрий

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Куракина Нина Ивановна

Отец ребёнка: Дойкин(курка) (выдано 13.10.38) Иван Павлович

Рождение ребёнка
01.12.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дойкин(курка) (выдано 13.10.38) Иван Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дойкин(курка) (выдано 13.10.38) Иван Павлович

Смерть
16.02.1976
никити
Похороны
Неизвестно
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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