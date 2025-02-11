Куракина (Дойкина) Нина Ивановна 1938 — найти родственников по фамилии на Familio

Куракина (Дойкина) Нина Ивановна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1938

умерла Неизвестно

Отец
Дойкин(Курка) (Выдано 13.10.38) Иван Павлович04.01.1888 г.р.
Мать
Дойкина (Кургаева) Елена Осиповна18.05.1900 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Дойкин(Курка) (Выдано 13.10.38) Иван Павлович

Мать: Дойкина (Кургаева) Елена Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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