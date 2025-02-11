Куракина (Дойкина) Нина Ивановна
женский, родилась 1938
умерла Неизвестно
ОтецДойкин(Курка) (Выдано 13.10.38) Иван Павлович04.01.1888 г.р.
МатьДойкина (Кургаева) Елена Осиповна18.05.1900 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно