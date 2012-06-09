Сюлаева (Суркова) Ольга Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сюлаева (Суркова) Ольга Дмитриевна

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Место рождения

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

21.06.1924

Дата смерти

09.06.2012

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

1917 г.р.

Дети

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1949 г.р.
1952 г.р.
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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1924

Отец: Сурков Дмитрий

Мать: Дойкина Елена Осиповна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.02.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сюлаев Владимир Яковлевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
17.?.1946

Муж: Сюлаев Владимир Яковлевич

Рождение ребёнка
21.08.1949

Сын: Сюлаев Николай Владимирович

Отец ребёнка: Сюлаев Владимир Яковлевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.01.1952

Сын: Сюлаев Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Сюлаев Владимир Яковлевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
?.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сюлаев Владимир Яковлевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.05.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сюлаев Владимир Яковлевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.05.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сюлаев Владимир Яковлевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
работала на тракторе и комбайне
Смерть
09.06.2012
Похороны
Неизвестно
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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