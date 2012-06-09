Сюлаева (Суркова) Ольга Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения21.06.1924
Дата смерти09.06.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1924
Отец: Сурков Дмитрий
Мать: Дойкина Елена Осиповна
Рождение ребёнка
14.02.1946
Бракосочетание
17.?.1946
Рождение ребёнка
21.08.1949
Сын: Сюлаев Николай Владимирович
Отец ребёнка: Сюлаев Владимир Яковлевич
Рождение ребёнка
05.01.1952
Сын: Сюлаев Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Сюлаев Владимир Яковлевич
Рождение ребёнка
?.10.1955
Рождение ребёнка
18.05.1958
Рождение ребёнка
28.05.1962
Работа или профессия
Неизвестно
работала на тракторе и комбайне
Смерть
09.06.2012
Похороны
Неизвестно