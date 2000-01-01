Оленюк Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оленюк Никифор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Марфа Никифоровна

Мать ребёнка: Екатерина

1903-1904 г.р.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оленюк Парфений Никифорович

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оленюк Сергей Никифорович

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Никифоровна

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макрина Никифоровна

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Екатерина

Смерть
Неизвестно
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