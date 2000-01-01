Оленюк Никифор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Марфа Никифоровна
Мать ребёнка: Екатерина
1903-1904 г.р.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оленюк Парфений Никифорович
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оленюк Сергей Никифорович
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Никифоровна
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макрина Никифоровна
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Екатерина
Смерть
Неизвестно