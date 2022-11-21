(Оленюк) Марфа Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Оленюк Никифор
Мать: (Оленюк) Екатерина
1903-1904 г.р.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.08.1939
Бандышовка, Вінницька область
Рождение ребёнка
14.08.1944
Смерть
Неизвестно