(Оленюк) Марфа Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Оленюк) Марфа Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Оленюк Никифор

Мать: (Оленюк) Екатерина

1903-1904 г.р.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фурлет Сафрон Корнеевич

Рождение ребёнка
04.08.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фурлет Сафрон Корнеевич

Бандышовка, Вінницька область
Рождение ребёнка
14.08.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фурлет Сафрон Корнеевич

Смерть
Неизвестно

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