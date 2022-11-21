(Оленюк) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Оленюк) Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оленюк Сергей Никифорович

Отец ребёнка: Оленюк Никифор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оленюк Парфений Никифорович

Отец ребёнка: Оленюк Никифор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Оленюк Никифор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Оленюк) Макрина Никифоровна

Отец ребёнка: Оленюк Никифор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Оленюк Никифор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Оленюк) Анна Никифоровна

Отец ребёнка: Оленюк Никифор

Рождение ребёнка
1903

Дочь: (Оленюк) Марфа Никифоровна

Отец ребёнка: Оленюк Никифор

1903-1904 г.р.
Смерть
Неизвестно

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