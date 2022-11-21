(Оленюк) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оленюк Сергей Никифорович
Отец ребёнка: Оленюк Никифор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оленюк Парфений Никифорович
Отец ребёнка: Оленюк Никифор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Оленюк Никифор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Оленюк) Макрина Никифоровна
Отец ребёнка: Оленюк Никифор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Оленюк Никифор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Оленюк) Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Оленюк Никифор
Рождение ребёнка
1903
Дочь: (Оленюк) Марфа Никифоровна
Отец ребёнка: Оленюк Никифор
1903-1904 г.р.
Смерть
Неизвестно