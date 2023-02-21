Власов Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власов Ефим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Власов Минтий

Мать: ?

Рождение ребёнка
1808

Сын: Власов Сергей

Мать ребёнка: Власова ?

починок Кругловское, Немская волость, Нолинского уезда, Вятской губернии, Российской империи
Рождение ребёнка
1809

Сын: Власов Антон

Мать ребёнка: Власова ?

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1811

Сын: Власов Леонтий

Мать ребёнка: Власова ?

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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