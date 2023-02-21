Власов Ефим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Власов Минтий
Мать: ?
Рождение ребёнка
1808
Сын: Власов Сергей
Мать ребёнка: Власова ?
починок Кругловское, Немская волость, Нолинского уезда, Вятской губернии, Российской империи
Рождение ребёнка
1809
Сын: Власов Антон
Мать ребёнка: Власова ?
Рождение ребёнка
1811
Сын: Власов Леонтий
Мать ребёнка: Власова ?
Смерть
Неизвестно