Власова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Власов Сергей

Отец ребёнка: Власов Ефим

починок Кругловское, Немская волость, Нолинского уезда, Вятской губернии, Российской империи
Рождение ребёнка
1809

Сын: Власов Антон

Отец ребёнка: Власов Ефим

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1811

Сын: Власов Леонтий

Отец ребёнка: Власов Ефим

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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