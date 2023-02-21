Власова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1808
Сын: Власов Сергей
Отец ребёнка: Власов Ефим
починок Кругловское, Немская волость, Нолинского уезда, Вятской губернии, Российской империи
Рождение ребёнка
1809
Сын: Власов Антон
Отец ребёнка: Власов Ефим
Рождение ребёнка
1811
Сын: Власов Леонтий
Отец ребёнка: Власов Ефим
Смерть
Неизвестно