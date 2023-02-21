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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Сын: Власов Фодий
Отец ребёнка: Власов Минтий
Рождение ребёнка
1791
Сын: Власов Фома
Отец ребёнка: Власов Минтий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Власов Ефим
Отец ребёнка: Власов Минтий
Смерть
Неизвестно