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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Сын: Власов Фодий

Отец ребёнка: Власов Минтий

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1791

Сын: Власов Фома

Отец ребёнка: Власов Минтий

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Власов Ефим

Отец ребёнка: Власов Минтий

Смерть
Неизвестно