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(Капилова) Анфуса Георгиевна

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Место рождения

Великое Село, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

25.08.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1893

Отец: Капилов Георгий Иванович

Мать: Капилова Зоя Александровна

Великое Село, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
28.08.1893
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Восприемница: Шаготской волости деревни Великого Села крестьянская дочь девица Мария Васильева
Смерть
Неизвестно
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