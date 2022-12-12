(Капилова) Анфуса Георгиевна
Место рождения
Дата рождения25.08.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1893
Крещение
28.08.1893
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Восприемница: Шаготской волости деревни Великого Села крестьянская дочь девица Мария Васильева
Смерть
Неизвестно