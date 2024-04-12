Кращенко Сергей Филиппович
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Кращенко Лидия Сергеевна
Мать ребёнка: Воробьёва Клавдия Александровна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Кращенко Татьяна Сергеевна
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Смерть
1979