Кращенко Сергей Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кращенко Сергей Филиппович

Место рождения

Севастополь, Украинская ССР

Дата рождения

1904

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Севастополь, Украинская ССР
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Кращенко Лидия Сергеевна

Мать ребёнка: Воробьёва Клавдия Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1942

Дочь: Кращенко Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Смерть
1979
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