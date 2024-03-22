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Кращенко Лидия Сергеевна
Кращенко Лидия Сергеевна
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Древо
Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
1932
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Кращенко Сергей Филиппович
1904 г.р.
Мать
Воробьёва Клавдия Александровна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛМ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец:
Кращенко Сергей Филиппович
Мать:
Воробьёва Клавдия Александровна
Москва
, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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