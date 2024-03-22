Кращенко Лидия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кращенко Лидия Сергеевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Кращенко Сергей Филиппович

Мать: Воробьёва Клавдия Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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