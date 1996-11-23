Малых Евдокия Филипповна
Место рождения
Дата рождения21.02.1916
Дата смерти23.11.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1916
Отец: не указан
Мать: Малых Анна Павловна
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Рукомойкина Нина Николаевна
Отец ребёнка: Рукомойкин Николай Ефимович
Рождение ребёнка
27.11.1936
Сын: Рукомойкин Иван Николаевич
Отец ребёнка: Рукомойкин Николай Ефимович
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Губанова Галина Николаевна
Отец ребёнка: Губанов Николай Прохорович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.11.1996
Асбест, Асбестовский, Свердловская область