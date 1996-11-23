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Малых Евдокия Филипповна

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Место рождения

Артемовский, Артемовский, Свердловская область

Дата рождения

21.02.1916

Дата смерти

23.11.1996

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1916

Отец: не указан

Мать: Малых Анна Павловна

Артемовский, Артемовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Рукомойкина Нина Николаевна

Отец ребёнка: Рукомойкин Николай Ефимович

Артемовский, Артемовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.11.1936

Сын: Рукомойкин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Рукомойкин Николай Ефимович

Артемовский, Артемовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1950

Дочь: Губанова Галина Николаевна

Отец ребёнка: Губанов Николай Прохорович

Артемовский, Артемовский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губанов Николай Прохорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рукомойкин Николай Ефимович

Смерть
23.11.1996
Асбест, Асбестовский, Свердловская область
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