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Губанов Николай Прохорович

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Место рождения

Еропкино, Свердловский район, Орловская область

Дата рождения

27.07.1923

Дата смерти

25.10.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1916 г.р.

Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Еропкино, Свердловский район, Орловская область
Рождение ребёнка
1950

Дочь: Губанова Галина Николаевна

Мать ребёнка: Малых Евдокия Филипповна

Артемовский, Артемовский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малых Евдокия Филипповна

Смерть
25.10.1983
Малышева, Малышевский, Свердловская область
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