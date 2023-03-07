Губанов Николай Прохорович
Место рождения
Дата рождения27.07.1923
Дата смерти25.10.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Губанова Галина Николаевна
Мать ребёнка: Малых Евдокия Филипповна
Артемовский, Артемовский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малых Евдокия Филипповна
Смерть
25.10.1983
Малышева, Малышевский, Свердловская область