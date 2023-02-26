Буханцова Анна Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1797
Дата смерти26.11.1874
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Рождение ребёнка
До 1821
Отец ребёнка: Буханцов Конон Алексеев
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Мария Кононова
Отец ребёнка: Буханцов Конон Алексеев
д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Буханцов Конон Алексеев
Рождение ребёнка
До 1832
Сын: Кузнецов Григорий Кононов
Отец ребёнка: Буханцов Конон Алексеев
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Анастасия Кононова
Отец ребёнка: Буханцов Конон Алексеев
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Буханцов Конон Алексеев
Рождение ребёнка
10.01.1843
Дочь: Татьяна Кононова
Отец ребёнка: Буханцов Конон Алексеев
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Буханцов Конон Алексеев
Рождение ребёнка
15.09.1844
Дочь: Софья Кононова
Отец ребёнка: Буханцов Конон Алексеев
Рождение ребёнка
04.05.1846
Дочь: Пелагея Кононова
Отец ребёнка: Буханцов Конон Алексеев
Рождение ребёнка
28.01.1848
Дочь: Анна Кононова
Отец ребёнка: Буханцов Конон Алексеев
Рождение ребёнка
До 1849
Дочь: Наталья Кононова
Отец ребёнка: Буханцов Конон Алексеев
Рождение ребёнка
13.09.1851
Дочь: Любовь Кононова
Отец ребёнка: Буханцов Конон Алексеев
Смерть
26.11.1874