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Буханцова Анна Емельянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

26.11.1874

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: Крючков Емельян Силаев

Мать: Крючкова Параскева Алексеева

Рождение ребёнка
До 1821

Сын: Кузнецов Иван (Кононов)

Отец ребёнка: Буханцов Конон Алексеев

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Мария Кононова

Отец ребёнка: Буханцов Конон Алексеев

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1832

Сын: Кузнецов Яков Кононов

Отец ребёнка: Буханцов Конон Алексеев

Рождение ребёнка
До 1832

Сын: Кузнецов Григорий Кононов

Отец ребёнка: Буханцов Конон Алексеев

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Анастасия Кононова

Отец ребёнка: Буханцов Конон Алексеев

Рождение ребёнка
1835

Сын: Кузнецов Михаил Кононов

Отец ребёнка: Буханцов Конон Алексеев

Рождение ребёнка
10.01.1843

Дочь: Татьяна Кононова

Отец ребёнка: Буханцов Конон Алексеев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Кузнецов Герасим Кононов

Отец ребёнка: Буханцов Конон Алексеев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.09.1844

Дочь: Софья Кононова

Отец ребёнка: Буханцов Конон Алексеев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
04.05.1846

Дочь: Пелагея Кононова

Отец ребёнка: Буханцов Конон Алексеев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
28.01.1848

Дочь: Анна Кононова

Отец ребёнка: Буханцов Конон Алексеев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1849

Дочь: Наталья Кононова

Отец ребёнка: Буханцов Конон Алексеев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
13.09.1851

Дочь: Любовь Кононова

Отец ребёнка: Буханцов Конон Алексеев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
26.11.1874
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
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