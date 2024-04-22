Баннова (Кулева) Светлана Евграфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баннова (Кулева) Светлана Евграфовна

Место рождения

Семей, городская администрация Семей, Абайская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

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Добавил:

PB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Бракосочетание
1954

Муж: не указан

Рождение ребёнка
01.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баннов Юрий Яковлевич

Развод
Около 1960

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баннов Юрий Яковлевич

Смерть
2013
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
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