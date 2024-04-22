Баннова (Кулева) Светлана Евграфовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баннов Юрий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баннов Юрий Яковлевич
Смерть
2013
Феодосия, Феодосия, Республика Крым