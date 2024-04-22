Баннов Юрий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1930
Дата смерти1993
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: Баннов Яков
Мать: Баннова Мария
Рождение ребёнка
01.01.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Баннова Светлана Евграфовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Баннова Светлана Евграфовна
Смерть
1993