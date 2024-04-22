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Баннов Юрий Яковлевич

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1930

Дата смерти

1993

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

PB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Баннов Яков

Мать: Баннова Мария

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баннова Светлана Евграфовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баннова Светлана Евграфовна

Смерть
1993
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
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