Сагдеев Равиль Аюпович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.1955
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1955
Рождение ребёнка
26.02.1982
Дочь: Сагдеева Лилия Равильевна
Мать ребёнка: Сагдеева Минсалу Башировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сагдеева Минсалу Башировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Архипова Венера Равильевна
Мать ребёнка: Сагдеева Минсалу Башировна
Бракосочетание
Неизвестно