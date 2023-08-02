Сагдеев Равиль Аюпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСагдеев Равиль Аюпович

Сагдеев Равиль Аюпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1955

Отец: Сагдеев Аюп Фаляхович

Мать: Сагдеева Миннегель Галяутдиновна

Рождение ребёнка
26.02.1982

Дочь: Сагдеева Лилия Равильевна

Мать ребёнка: Сагдеева Минсалу Башировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сагдеев Ринат Равильевич

Мать ребёнка: Сагдеева Минсалу Башировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Архипова Венера Равильевна

Мать ребёнка: Сагдеева Минсалу Башировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сагдеева Минсалу Башировна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close