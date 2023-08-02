Архипова Венера Равильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова Венера Равильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сагдеев Равиль Аюпович

Мать: Сагдеева Минсалу Башировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Архипова Вероника

Отец ребёнка: Архипов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Архипова Ася

Отец ребёнка: Архипов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Архипова Олеся

Отец ребёнка: Архипов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архипов Николай

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