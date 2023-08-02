Архипова Венера Равильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сагдеев Равиль Аюпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Архипова Вероника
Отец ребёнка: Архипов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Архипова Ася
Отец ребёнка: Архипов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Архипова Олеся
Отец ребёнка: Архипов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Архипов Николай