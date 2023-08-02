Сагдеева Минсалу Башировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.02.1982
Дочь: Сагдеева Лилия Равильевна
Отец ребёнка: Сагдеев Равиль Аюпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сагдеев Равиль Аюпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Архипова Венера Равильевна
Отец ребёнка: Сагдеев Равиль Аюпович
Бракосочетание
Неизвестно