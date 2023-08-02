Сагдеева Минсалу Башировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСагдеева Минсалу Башировна

Сагдеева Минсалу Башировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.02.1982

Дочь: Сагдеева Лилия Равильевна

Отец ребёнка: Сагдеев Равиль Аюпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сагдеев Ринат Равильевич

Отец ребёнка: Сагдеев Равиль Аюпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Архипова Венера Равильевна

Отец ребёнка: Сагдеев Равиль Аюпович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сагдеев Равиль Аюпович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close