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Кузнецов Василий Петрович

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Место рождения

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

27.02.1906

Дата смерти

02.03.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1906

Отец: Кузнецов Петр Федорович

Мать: Кузнецова (Тагильцева) Татьяна Петровна

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Леонид Васильевич

Мать ребёнка: Кузнецова (Щеглова) Софья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова (Щеглова) Софья Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1925

Дочь: (Кузнецова) Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Кузнецова (Щеглова) Софья Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1932

Сын: Кузнецов Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Кузнецова (Щеглова) Софья Николаевна

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
17.12.1938

Дочь: Завалко (Кузнецова) Тамара Васильевна

Мать ребёнка: Кузнецова (Щеглова) Софья Николаевна

Смерть
02.03.1967
Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Похороны
Неизвестно

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