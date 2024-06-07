Кузнецов Василий Петрович
Место рождения
Дата рождения27.02.1906
Дата смерти02.03.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1906
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Леонид Васильевич
Мать ребёнка: Кузнецова (Щеглова) Софья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1925
Дочь: (Кузнецова) Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Кузнецова (Щеглова) Софья Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1932
Сын: Кузнецов Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Кузнецова (Щеглова) Софья Николаевна
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
17.12.1938
Дочь: Завалко (Кузнецова) Тамара Васильевна
Мать ребёнка: Кузнецова (Щеглова) Софья Николаевна
Смерть
02.03.1967
Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Похороны
Неизвестно