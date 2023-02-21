Поляков Гавриил Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1917 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1917 ст.
Дважды получалось свидетельство о рождении: 04.09.1931 и 04(?).09.1949 года.
Крещение
24.03.1917 ст.
Фроловское, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Церковь св. мучеников Флора и Лавра села Фроловское в Юхти. Восприемник: Покровской волости, д. Алексино крестьянинский сын Иван Алексеевич Олехов. Источник: Метрическая книга (ГАЯО Ф. 230. Оп. 11-10.... Показать все
Смерть
Неизвестно