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Поляков Гавриил Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1917 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1917 ст.

Отец: Поляков Дмитрий Георгиевич (Егорович)

Мать: Полякова Александра Александровна

Дважды получалось свидетельство о рождении: 04.09.1931 и 04(?).09.1949 года.
Крещение
24.03.1917 ст.
Фроловское, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Церковь св. мучеников Флора и Лавра села Фроловское в Юхти. Восприемник: Покровской волости, д. Алексино крестьянинский сын Иван Алексеевич Олехов. Источник: Метрическая книга (ГАЯО Ф. 230. Оп. 11-10.... Показать все
Смерть
Неизвестно
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