Поляков Дмитрий Георгиевич (Егорович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поляков Дмитрий Георгиевич (Егорович)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1873 и 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1873 и 1875

Отец: Поляков Георгий (Егор) Иванович

Мать: Полякова Александра Евграфовна

Место жительства
С 1887 по 1891 ст.
Алексино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
По данным исповедных росписей, в этот период Дмитрий Георгиевич (Егорович) Поляков числился среди прихожан, но на исповеди не ходил "по отлучке". С чем связана эта "отлучка" - неизвестно.
Военная служба
Между 1894 и 1901 ст.
В это время, предположительно, служил в армии. Затем в течение 9 лет (по 1910?) находился в запасе (билетный солдат).
Бракосочетание
02.07.1906 ст.

Жена: Полякова Александра Александровна

Церковь св. мучеников Флора и Лавра села Фроловское в Юхти. Свидетели жениха: крестьяне Покровской волости, д. Алексино Василий Леонтьевич Туркин и Николай Соколов. Свидетели невесты: крестьяне той ж... Показать все
Рождение ребёнка
27.03.1907 ст.

Дочь: Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Полякова Александра Александровна

Алексино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
04.09.1910 ст.

Сын: Поляков Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Полякова Александра Александровна

Алексино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Получалось свидетельство о рождении 07.04.1930 года.
Рождение ребёнка
20.04.1913 ст.

Дочь: Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: Полякова Александра Александровна

Алексино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Получалось свидетельство о рождении 04.09.1931 года.
Рождение ребёнка
23.03.1917 ст.

Сын: Поляков Гавриил Дмитриевич

Мать ребёнка: Полякова Александра Александровна

Дважды получалось свидетельство о рождении: 04.09.1931 и 04(?).09.1949 года.
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Смерть
Неизвестно
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