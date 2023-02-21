Поляков Дмитрий Георгиевич (Егорович)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1873 и 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1873 и 1875
Место жительства
С 1887 по 1891 ст.
По данным исповедных росписей, в этот период Дмитрий Георгиевич (Егорович) Поляков числился среди прихожан, но на исповеди не ходил "по отлучке". С чем связана эта "отлучка" - неизвестно.
Военная служба
Между 1894 и 1901 ст.
В это время, предположительно, служил в армии. Затем в течение 9 лет (по 1910?) находился в запасе (билетный солдат).
Бракосочетание
02.07.1906 ст.
Церковь св. мучеников Флора и Лавра села Фроловское в Юхти. Свидетели жениха: крестьяне Покровской волости, д. Алексино Василий Леонтьевич Туркин и Николай Соколов. Свидетели невесты: крестьяне той ж... Показать все
Рождение ребёнка
27.03.1907 ст.
Дочь: Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Полякова Александра Александровна
Рождение ребёнка
04.09.1910 ст.
Мать ребёнка: Полякова Александра Александровна
Получалось свидетельство о рождении 07.04.1930 года.
Рождение ребёнка
20.04.1913 ст.
Дочь: Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: Полякова Александра Александровна
Получалось свидетельство о рождении 04.09.1931 года.
Рождение ребёнка
23.03.1917 ст.
Сын: Поляков Гавриил Дмитриевич
Мать ребёнка: Полякова Александра Александровна
Дважды получалось свидетельство о рождении: 04.09.1931 и 04(?).09.1949 года.
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Смерть
Неизвестно