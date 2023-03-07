Полякова (Добродеева) Александра Александровна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1882 и 1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Между 1882 и 1884 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.07.1906 ст.
Церковь св. мучеников Флора и Лавра села Фроловское в Юхти. Свидетели жениха: крестьяне Покровской волости, д. Алексино Василий Леонтьевич Туркин и Николай Соколов. Свидетели невесты: крестьяне той ж... Показать все
Рождение ребёнка
27.03.1907 ст.
Дочь: Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Поляков Дмитрий Георгиевич (Егорович)
Рождение ребёнка
04.09.1910 ст.
Отец ребёнка: Поляков Дмитрий Георгиевич (Егорович)
Получалось свидетельство о рождении 07.04.1930 года.
Рождение ребёнка
20.04.1913 ст.
Дочь: Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Поляков Дмитрий Георгиевич (Егорович)
Получалось свидетельство о рождении 04.09.1931 года.
Рождение ребёнка
23.03.1917 ст.
Сын: Поляков Гавриил Дмитриевич
Отец ребёнка: Поляков Дмитрий Георгиевич (Егорович)
Дважды получалось свидетельство о рождении: 04.09.1931 и 04(?).09.1949 года.
Смерть
Неизвестно