Полякова (Добродеева) Александра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова (Добродеева) Александра Александровна

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Место рождения

Алексино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Между 1882 и 1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1882 и 1884 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Алексино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
02.07.1906 ст.

Муж: Поляков Дмитрий Георгиевич (Егорович)

Церковь св. мучеников Флора и Лавра села Фроловское в Юхти. Свидетели жениха: крестьяне Покровской волости, д. Алексино Василий Леонтьевич Туркин и Николай Соколов. Свидетели невесты: крестьяне той ж... Показать все
Рождение ребёнка
27.03.1907 ст.

Дочь: Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Поляков Дмитрий Георгиевич (Егорович)

Алексино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
04.09.1910 ст.

Сын: Поляков Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Поляков Дмитрий Георгиевич (Егорович)

Алексино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Получалось свидетельство о рождении 07.04.1930 года.
Рождение ребёнка
20.04.1913 ст.

Дочь: Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Поляков Дмитрий Георгиевич (Егорович)

Алексино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Получалось свидетельство о рождении 04.09.1931 года.
Рождение ребёнка
23.03.1917 ст.

Сын: Поляков Гавриил Дмитриевич

Отец ребёнка: Поляков Дмитрий Георгиевич (Егорович)

Дважды получалось свидетельство о рождении: 04.09.1931 и 04(?).09.1949 года.
Смерть
Неизвестно
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