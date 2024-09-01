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Еньков (Яньков) Петр Филиппов

Место рождения

Андреевка, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1882 ст.

Дата смерти

27.05.1883 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Немцова (Янькова) Стефанида Петрова

Мать ребёнка: не указана

Барабановка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
фонд №389, опись №1, дело №701, стр. 104
Рождение
1882 ст.

Отец: Еньков Филипп Егоров

Мать: Енькова Агафья Павлова

Андреевка, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
27.05.1883 ст.
Андреевка, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
фонд №173, опись №16, дело №481, стр. 122

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