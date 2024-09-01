Еньков (Яньков) Петр Филиппов
Место рождения
Дата рождения1882 ст.
Дата смерти27.05.1883 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Немцова (Янькова) Стефанида Петрова
Мать ребёнка: не указана
Барабановка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
фонд №389, опись №1, дело №701, стр. 104
Рождение
1882 ст.
Отец: Еньков Филипп Егоров
Мать: Енькова Агафья Павлова
Смерть
27.05.1883 ст.
фонд №173, опись №16, дело №481, стр. 122