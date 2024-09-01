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Еньков Филипп Егоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: Еньков Егор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Енькова Агафья Павлова

Рождение ребёнка
До 14.03.1869

Сын: Яньков (Еньков) Макар Филипов

Мать ребёнка: Енькова Агафья Павлова

Барабановка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
фонд №389, опись №1, дело №968, стр. 235 фонд №389, опись №1, дело №672, стр. 67
Рождение ребёнка
До 1875 ст.

Сын: Еньков (Яньков) Алексей Филипов

Мать ребёнка: Енькова Агафья Павлова

Барабановка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
фонд №389, опись №1, дело №968, стр. 212 фонд №389, опись №1, дело №701, стр. 65
Рождение ребёнка
1882 ст.

Сын: Еньков (Яньков) Петр Филиппов

Мать ребёнка: Енькова Агафья Павлова

Андреевка, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
До 1883

Дочь: Шемякина (Янькова) Марфа Филипова

Мать ребёнка: Енькова Агафья Павлова

Барабановка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Еньков Прокопий Иванов (приемный)

Мать ребёнка: Енькова Агафья Павлова

Смерть
Неизвестно

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