Еньков Филипп Егоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1853
Отец: Еньков Егор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Енькова Агафья Павлова
Рождение ребёнка
До 14.03.1869
Сын: Яньков (Еньков) Макар Филипов
Мать ребёнка: Енькова Агафья Павлова
фонд №389, опись №1, дело №968, стр. 235 фонд №389, опись №1, дело №672, стр. 67
Рождение ребёнка
До 1875 ст.
Сын: Еньков (Яньков) Алексей Филипов
Мать ребёнка: Енькова Агафья Павлова
фонд №389, опись №1, дело №968, стр. 212 фонд №389, опись №1, дело №701, стр. 65
Рождение ребёнка
1882 ст.
Сын: Еньков (Яньков) Петр Филиппов
Мать ребёнка: Енькова Агафья Павлова
Андреевка, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
До 1883
Дочь: Шемякина (Янькова) Марфа Филипова
Мать ребёнка: Енькова Агафья Павлова
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Еньков Прокопий Иванов (приемный)
Мать ребёнка: Енькова Агафья Павлова
Смерть
Неизвестно