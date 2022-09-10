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Диянов Борис Демьянович

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Место рождения

Ура-Губа, Кольский муниципальный район, Мурманская область

Дата рождения

27.02.1954

Дата смерти

10.09.2022

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1954

Отец: Диянов Демьян Гаврилыч

Мать: Диянова Юлия Прокофьевна

Ура-Губа, Кольский муниципальный район, Мурманская область
Рождение ребёнка
10.02.1981

Дочь: Диянова Надежда Борисовна

Мать ребёнка: Диянова Татьяна Александровна

Каменск-Шахтинский, город Каменск-Шахтинский, Ростовская область
Бракосочетание
12.07.1981

Жена: Диянова Татьяна Александровна

Каменск-Шахтинский, город Каменск-Шахтинский, Ростовская область
Рождение ребёнка
01.01.1983

Сын: Диянов Дмитрий Борисович

Мать ребёнка: Диянова Татьяна Александровна

Каменск-Шахтинский, город Каменск-Шахтинский, Ростовская область
Смерть
10.09.2022
Каменск-Шахтинский, город Каменск-Шахтинский, Ростовская область
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