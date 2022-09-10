Диянов Борис Демьянович
Место рождения
Дата рождения27.02.1954
Дата смерти10.09.2022
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1954
Отец: Диянов Демьян Гаврилыч
Мать: Диянова Юлия Прокофьевна
Рождение ребёнка
10.02.1981
Дочь: Диянова Надежда Борисовна
Мать ребёнка: Диянова Татьяна Александровна
Бракосочетание
12.07.1981
Рождение ребёнка
01.01.1983
Мать ребёнка: Диянова Татьяна Александровна
Смерть
10.09.2022