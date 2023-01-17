село Ура-Губа, село Ура-Губа, Кольский муниципальный район, Мурманская область (на 2019) — Familio

Ура-Губа

Кольский муниципальный район, Мурманская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Архангельская губерния, Кемский уезд, Мурманско-Колонистская волость
118. Ура, колония, при речке Уре, дворов 31, жителей 115, волостное правление г. Колы. (85 в.), лютеранская церковь

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Мурманская область, Кольский район
54189Ура-Губасело69°18'с.ш.32°48'в.д.R-36-102

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Мурманская область, Кольский муниципальный район, Сельское поселение Ура-Губа
47605407101с Ура-Губасело
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