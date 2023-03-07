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Диянов Дмитрий Борисович

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Место рождения

Каменск-Шахтинский, город Каменск-Шахтинский, Ростовская область

Дата рождения

01.01.1983

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1983

Отец: Диянов Борис Демьянович

Мать: Диянова Татьяна Александровна

Каменск-Шахтинский, город Каменск-Шахтинский, Ростовская область
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