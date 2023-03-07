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Диянов Дмитрий Борисович
Диянов Дмитрий Борисович
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Место рождения
Каменск-Шахтинский
, город Каменск-Шахтинский, Ростовская область
Дата рождения
01.01.1983
Пол
Мужской
Отец
Диянов Борис Демьянович
1954 г.р.
Мать
Диянова (Горбачева) Татьяна Александровна
1958 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1983
Отец:
Диянов Борис Демьянович
Мать:
Диянова Татьяна Александровна
Каменск-Шахтинский
, город Каменск-Шахтинский, Ростовская область
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