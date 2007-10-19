Нагорняк Александра Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смерти19.10.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нагорняк Владимир Никитович
Рождение ребёнка
1960
Сын: Нагорняк Александр Владимирович
Отец ребёнка: Нагорняк Владимир Никитович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.10.2007