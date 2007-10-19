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Нагорняк Александра Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

19.10.2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1960 г.р.

Добавил:

МП
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Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нагорняк Владимир Никитович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1960

Сын: Нагорняк Александр Владимирович

Отец ребёнка: Нагорняк Владимир Никитович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нагорняк Владимир Никитович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
19.10.2007
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
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