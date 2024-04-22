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Нагорняк Владимир Никитович

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Место рождения

Камышановский, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1922

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Нагорняк Никита Иванович

Мать: Нагорняк Анастасия Михайловна

Камышановский, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Военная служба
Между 1941 и 1945
Участник ВОВ
Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нагорняк Александра Андреевна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1960

Сын: Нагорняк Александр Владимирович

Мать ребёнка: Нагорняк Александра Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нагорняк Александра Андреевна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
1992
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
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