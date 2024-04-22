Нагорняк Владимир Никитович
Место рождения
Дата рождения1922
Дата смерти1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Военная служба
Между 1941 и 1945
Участник ВОВ
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нагорняк Александра Андреевна
Рождение ребёнка
1960
Сын: Нагорняк Александр Владимирович
Мать ребёнка: Нагорняк Александра Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1992