Тиликова Акилина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тиликова Акилина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1799 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Тиликов Ефим Петрович

Отец ребёнка: Тиликов Петр Вавилович

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Тиликова Парасковья Петровна

Отец ребёнка: Тиликов Петр Вавилович

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1836

Сын: Тиликов Семен Петрович

Отец ребёнка: Тиликов Петр Вавилович

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Упоминание
30.07.1850
Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тиликов Петр Вавилович

Смерть
Неизвестно
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