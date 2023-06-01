Тиликова Акилина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Тиликов Петр Вавилович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Тиликова Парасковья Петровна
Отец ребёнка: Тиликов Петр Вавилович
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Тиликов Петр Вавилович
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно