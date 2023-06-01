Тиликов Петр Вавилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТиликов Петр Вавилович

Тиликов Петр Вавилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Тиликов Ефим Петрович

Мать ребёнка: Тиликова Акилина Николаевна

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Тиликова Парасковья Петровна

Мать ребёнка: Тиликова Акилина Николаевна

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1836

Сын: Тиликов Семен Петрович

Мать ребёнка: Тиликова Акилина Николаевна

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Упоминание
30.07.1850
Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тиликова Акилина Николаевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close