Тиликов Петр Вавилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Тиликова Акилина Николаевна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Тиликова Парасковья Петровна
Мать ребёнка: Тиликова Акилина Николаевна
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Тиликова Акилина Николаевна
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно