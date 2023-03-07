Бенецкая (Афендик) Мария Пантелеймоновна
Место рождения
Дата рождения08.09.1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1825
Бракосочетание
1845
не ранее 1845 Для вступления в брак супруг принял православие (из католицизма)
Рождение ребёнка
1849
Сын: Бенецкий Александр Александрович
Отец ребёнка: Бенецкий Александр Павлович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Симановская Елена Александровна
Отец ребёнка: Бенецкий Александр Павлович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Бенецкий Василий Александрович
Отец ребёнка: Бенецкий Александр Павлович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Бенецкий Петр Александрович
Отец ребёнка: Бенецкий Александр Павлович
Рождение ребёнка
1858
Сын: Бенецкий Михаил Александрович
Отец ребёнка: Бенецкий Александр Павлович
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Бенецкий Александр Павлович
Рождение ребёнка
1865
Сын: Бенецкий Константин Александрович
Отец ребёнка: Бенецкий Александр Павлович
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Александра Александровна
Отец ребёнка: Бенецкий Александр Павлович
Смерть
Неизвестно