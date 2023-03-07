Бенецкая (Афендик) Мария Пантелеймоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бенецкая (Афендик) Мария Пантелеймоновна

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Место рождения

Кулажинцы, Київська область

Дата рождения

08.09.1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1825

Отец: Афендик Пантелеймон Иванович

Мать: Афендик Елена Антоновна

Кулажинцы, Київська область
Бракосочетание
1845

Муж: Бенецкий Александр Павлович

не ранее 1845 Для вступления в брак супруг принял православие (из католицизма)
Рождение ребёнка
1849

Сын: Бенецкий Александр Александрович

Отец ребёнка: Бенецкий Александр Павлович

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Симановская Елена Александровна

Отец ребёнка: Бенецкий Александр Павлович

Рождение ребёнка
1852

Сын: Бенецкий Василий Александрович

Отец ребёнка: Бенецкий Александр Павлович

Рождение ребёнка
1853

Сын: Бенецкий Петр Александрович

Отец ребёнка: Бенецкий Александр Павлович

Рождение ребёнка
1858

Сын: Бенецкий Михаил Александрович

Отец ребёнка: Бенецкий Александр Павлович

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Бенецкий Александр Павлович

Рождение ребёнка
1865

Сын: Бенецкий Константин Александрович

Отец ребёнка: Бенецкий Александр Павлович

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Александра Александровна

Отец ребёнка: Бенецкий Александр Павлович

Смерть
Неизвестно
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