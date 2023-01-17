село Кулажинцы, село Кулажинцы, Київська область (на 2018) — Familio

Кулажинцы

Київська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Черниговская губерния, Козелецкий уезд
1272Кулажинцы (Кулаженцы), с. вл.при р. Трубеже.602650199193Церковь православная 1. Завод винокуренный.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Черниговская губерния, Козелецкий уезд, Ярославская волость
336. Кулажинцы, село бывшее владельческое, при речке Трубайле, дворов 91, жителей 449, церковь православная, лавка

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Київська область
А-10771Кулажинціселоцентр сільської радир-н Броварськийсільрада Кулажинська
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