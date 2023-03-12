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Бенецкий Михаил Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Бенецкий Александр Павлович

Мать: Бенецкая Мария Пантелеймоновна

Рождение ребёнка
1886

Сын: Бенецкий Василий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Бенецкий Андрей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1889

Сын: Бенецкий Алексей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Бенецкий Николай Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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