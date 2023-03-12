Бенецкий Михаил Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Рождение ребёнка
1886
Сын: Бенецкий Василий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1887
Сын: Бенецкий Андрей Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1889
Сын: Бенецкий Алексей Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1890
Сын: Бенецкий Николай Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно