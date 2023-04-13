Проценко Мария Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.01.1877
Дочь: Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Проценко Василий Васильевич
Рождение ребёнка
До 1886
Сын: Проценко Кузьма Васильевич
Отец ребёнка: Проценко Василий Васильевич
Днепр, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно