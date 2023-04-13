Проценко Мария Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проценко Мария Прокофьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1857 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.01.1877

Дочь: Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Проценко Василий Васильевич

Рождение ребёнка
До 1886

Сын: Проценко Кузьма Васильевич

Отец ребёнка: Проценко Василий Васильевич

Днепр, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Проценко Василий Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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