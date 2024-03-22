Холин Илья Иванович
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
в Кирзе с 1907 из Саратовской
Рождение ребёнка
1900
Сын: Холин Николай Ильич
Мать ребёнка: Холина -- Ксения Петровна
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Холина Ксения Ильинична
Мать ребёнка: Холина -- Ксения Петровна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Холина Екатерина Ильинична
Мать ребёнка: Холина -- Ксения Петровна
Рождение ребёнка
15.11.1911
Дочь: Холина Анна Ильинична
Мать ребёнка: Холина -- Ксения Петровна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Холин алекс Ильич
Рождение ребёнка
30.07.1917
Сын: Холин Иван Ильинич
Мать ребёнка: Ксения Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Филипповна
Смерть
Неизвестно