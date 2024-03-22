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Холин Илья Иванович

Место рождения

Большая Екатериновка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Екатериновка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
в Кирзе с 1907 из Саратовской
Рождение ребёнка
1900

Сын: Холин Николай Ильич

Мать ребёнка: Холина -- Ксения Петровна

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Холина Ксения Ильинична

Мать ребёнка: Холина -- Ксения Петровна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Холина Екатерина Ильинична

Мать ребёнка: Холина -- Ксения Петровна

Рождение ребёнка
15.11.1911

Дочь: Холина Анна Ильинична

Мать ребёнка: Холина -- Ксения Петровна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Холин алекс Ильич

Мать ребёнка: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
30.07.1917

Сын: Холин Иван Ильинич

Мать ребёнка: Ксения Филипповна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Холина -- Ксения Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Филипповна

Смерть
Неизвестно
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