Холина -- Ксения Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холина -- Ксения Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Холин Николай Ильич

Отец ребёнка: Холин Илья Иванович

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Холина Ксения Ильинична

Отец ребёнка: Холин Илья Иванович

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Холина Екатерина Ильинична

Отец ребёнка: Холин Илья Иванович

Рождение ребёнка
15.11.1911

Дочь: Холина Анна Ильинична

Отец ребёнка: Холин Илья Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Холин Илья Иванович

Смерть
Неизвестно
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