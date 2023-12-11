Холина -- Ксения Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1900
Сын: Холин Николай Ильич
Отец ребёнка: Холин Илья Иванович
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Холина Ксения Ильинична
Отец ребёнка: Холин Илья Иванович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Холина Екатерина Ильинична
Отец ребёнка: Холин Илья Иванович
Рождение ребёнка
15.11.1911
Дочь: Холина Анна Ильинична
Отец ребёнка: Холин Илья Иванович
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Холин Илья Иванович
Смерть
Неизвестно