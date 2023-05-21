Малышев Федор Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Малышев Дмитрий
Мать: Малышева Анна Кононовна
Брат: предположительно Николай Его жена: Агния Васильевна Сестра: Александра Брат: Алфей Сестра: Виринея Сестра: Анна
Рождение ребёнка
14.01.1936
Дочь: Неуступова Нина Федоровна
Мать ребёнка: Малышева Евстолья Дмитриевна
Кобелиха, Харовский район, Северный край
Брат: Малышев Николай Дмитриевич 16.12.1918 - 06.11.1999 его жена: Галина Александровна Сестра: Чернышева (Малышева) Людмила зенитчица а ВОВ Сестра: Руфина - рано умерла Брат: Александр - рано умер Бр... Показать все
Смерть
Неизвестно