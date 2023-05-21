Малышев Федор Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышев Федор Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Малышев Дмитрий

Мать: Малышева Анна Кононовна

Брат: предположительно Николай Его жена: Агния Васильевна Сестра: Александра Брат: Алфей Сестра: Виринея Сестра: Анна
Рождение ребёнка
14.01.1936

Дочь: Неуступова Нина Федоровна

Мать ребёнка: Малышева Евстолья Дмитриевна

Кобелиха, Харовский район, Северный край
Брат: Малышев Николай Дмитриевич 16.12.1918 - 06.11.1999 его жена: Галина Александровна Сестра: Чернышева (Малышева) Людмила зенитчица а ВОВ Сестра: Руфина - рано умерла Брат: Александр - рано умер Бр... Показать все
Смерть
Неизвестно
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