Малышева Анна Кононовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1963
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Малышев Дмитрий
Брат: предположительно Николай Его жена: Агния Васильевна Сестра: Александра Брат: Алфей Сестра: Виринея Сестра: Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно