Малышева Анна Кононовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышева Анна Кононовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1963

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малышев Федор Дмитриевич

Отец ребёнка: Малышев Дмитрий

Брат: предположительно Николай Его жена: Агния Васильевна Сестра: Александра Брат: Алфей Сестра: Виринея Сестра: Анна
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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