Курис Платон Иванович
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Курис Иван Онуфриевич
Мать: Курис Ульяна Ивановна
Место жительства
1803
Одесса, Одеська область
Переехал с родителями по месту службы отца.
Военная служба
1824
Воинское звание: штабс-капитан Вышел в отставку по-болезни.
Бракосочетание
Около 1826
Жена: Елизавета Львовна Альбрант. От отца они кроме Луциковки унаследовали и деревню Каиры, рядом с Курисово-Покровским. Позже Каиры перешли к брату Елизаветы Львовны, Ивану Львовичу Альбрант и его ро... Показать все
Работа или профессия
1828
Поступил на гражданскую службу и получил назначение в Феодосию чиновником для особых поручений.
Работа или профессия
1829
Должность: полицмейстер Стал первым городским полицмейстером. Чин этот, после упразднения градоначальства в Феодосии стал практически равным градоначальническому.
Работа или профессия
1836
Должность: полицмейстер В благодарность за службу, Император Николай I дважды дарил ему бриллиантовый перстень, а в 1836 его пожаловали Камер-Юнкером Высочайшего Двора.
Работа или профессия
1837
Переведён в канцелярию Новороссийского Генерал - Губернатора князя Воронцова.
Работа или профессия
1841
Вышел в отставку и проживал в своём харьковском имении Луциковка (вместе с Ульяновкой).
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1855
Супруга его умерла в 1883, они были бездетны и оба захоронены в Луциковке.