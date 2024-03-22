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Курис Платон Иванович

Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

1800

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Отец

Около 1764 г.р.

Мать

Около 1779 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Курис Иван Онуфриевич

Мать: Курис Ульяна Ивановна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Место жительства
1803
Одесса, Одеська область
Переехал с родителями по месту службы отца.
Военная служба
1824
Воинское звание: штабс-капитан Вышел в отставку по-болезни.
Бракосочетание
Около 1826

Жена: не указана

Луцыковский, Ахтырский уезд, Харьковская губерния
Жена: Елизавета Львовна Альбрант. От отца они кроме Луциковки унаследовали и деревню Каиры, рядом с Курисово-Покровским. Позже Каиры перешли к брату Елизаветы Львовны, Ивану Львовичу Альбрант и его ро... Показать все
Работа или профессия
1828
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Поступил на гражданскую службу и получил назначение в Феодосию чиновником для особых поручений.
Работа или профессия
1829
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Должность: полицмейстер Стал первым городским полицмейстером. Чин этот, после упразднения градоначальства в Феодосии стал практически равным градоначальническому.
Работа или профессия
1836
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Должность: полицмейстер В благодарность за службу, Император Николай I дважды дарил ему бриллиантовый перстень, а в 1836 его пожаловали Камер-Юнкером Высочайшего Двора.
Работа или профессия
1837
Переведён в канцелярию Новороссийского Генерал - Губернатора князя Воронцова.
Работа или профессия
1841
Луцыковский, Ахтырский уезд, Харьковская губерния
Вышел в отставку и проживал в своём харьковском имении Луциковка (вместе с Ульяновкой).
Место жительства
Неизвестно
Луцыковский, Ахтырский уезд, Харьковская губерния
Смерть
1855
Луцыковский, Ахтырский уезд, Харьковская губерния
Супруга его умерла в 1883, они были бездетны и оба захоронены в Луциковке.
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