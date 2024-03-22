Долгорукова (Салтыкова) Елизавета Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгорукова (Салтыкова) Елизавета Николаевна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1777

Дата смерти

1855

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1791

Муж: Долгоруков Андрей Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1792

Сын: Долгоруков Николай Андреевич

Отец ребёнка: Долгоруков Андрей Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: князь
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Долгоруков Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Долгоруков Андрей Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Долгорукова Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Долгоруков Андрей Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
06.11.1797

Сын: Долгоруков Илья Андреевич

Отец ребёнка: Долгоруков Андрей Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
титул: князь
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Долгоруков Иван Андреевич

Отец ребёнка: Долгоруков Андрей Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1802

Сын: Долгоруков Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Долгоруков Андрей Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
07.03.1804

Сын: Долгоруков Василий Андреевич

Отец ребёнка: Долгоруков Андрей Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
(24.02.1804 ст.ст.) Титул: князь
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Львова Мария Андреевна

Отец ребёнка: Долгоруков Андрей Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: княжна
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Оленина Александра Андреевна

Отец ребёнка: Долгоруков Андрей Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
15.07.1810

Сын: Долгоруков Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Долгоруков Андрей Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
(03.07.1810 ст.) Титул: князь.
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1855
Москва, город федерального значения Москва
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