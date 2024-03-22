Долгорукова (Салтыкова) Елизавета Николаевна
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смерти1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1777
Бракосочетание
1791
Рождение ребёнка
1792
Сын: Долгоруков Николай Андреевич
Отец ребёнка: Долгоруков Андрей Николаевич
Титул: князь
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Долгоруков Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Долгоруков Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Долгорукова Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Долгоруков Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
06.11.1797
Сын: Долгоруков Илья Андреевич
Отец ребёнка: Долгоруков Андрей Николаевич
титул: князь
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Долгоруков Иван Андреевич
Отец ребёнка: Долгоруков Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
1802
Сын: Долгоруков Сергей Андреевич
Отец ребёнка: Долгоруков Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
07.03.1804
Сын: Долгоруков Василий Андреевич
Отец ребёнка: Долгоруков Андрей Николаевич
(24.02.1804 ст.ст.) Титул: князь
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Львова Мария Андреевна
Отец ребёнка: Долгоруков Андрей Николаевич
Титул: княжна
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Оленина Александра Андреевна
Отец ребёнка: Долгоруков Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
15.07.1810
Сын: Долгоруков Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Долгоруков Андрей Николаевич
(03.07.1810 ст.) Титул: князь.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1855