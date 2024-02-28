Долгоруков Илья Андреевич
Место рождения
Дата рождения06.11.1797
Дата смерти07.10.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1797
титул: князь
Работа или профессия
06.06.1806
Поступил актуариусом 14 класса на службу в министерство иностранных дел с причислением к Московскому архиву
Работа или профессия
С 12.03.1812 по 06.08.1813
Место работы: Министерство иностранных дел Переводчик 10 класса
Военная служба
10.08.1813
Перешёл в армию и принял участие в Заграничных походах русской армии (1813-1814)
Военная служба
26.11.1813
Воинское звание: юнкер л.-гв артиллерийская бригада
Военная служба
05.03.1814
Воинское звание: прапорщик л.-гв артиллерийская бригада
Место жительства
?.09.1814
Масон, член ложи «Соединённых друзей»
Военная служба
24.12.1815
Воинское звание: подпоручик Назначен адъютантом к А.А. Аракчееву
Место жительства
С 1816 по 1818
Член, затем блюститель «Трех добродетелей»
Место жительства
1817
Член Союза спасения (с конца 1817) и Союза благоденствия, блюститель его Коренного совета, участник Петербургского совещания 1820 г. и Московского съезда 1821 г. Высочайше повелено дело оставить без д... Показать все
Военная служба
31.07.1819
Воинское звание: подпоручик Обращён в строй в л.-гв 2 артиллерийскую бригаду
Военная служба
14.11.1819
Воинское звание: поручик л.-гв 2 артиллерийская бригада
Военная служба
26.12.1821
Воинское звание: поручик Переведён в л.-гв. 1 артиллерийскую бригаду
Бракосочетание
Около 1821
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Голицына Мария Ильинична
Мать ребёнка: Долгорукова Екатерина Александровна
титул: княжна
Военная служба
02.05.1823
Воинское звание: штабс-капитан л.-гв. 1 артиллерийская бригада
Военная служба
12.12.1823
Воинское звание: капитан л.-гв. 1 артиллерийская бригада
Военная служба
12.04.1824
Воинское звание: капитан Командир 2 батарейной роты, л.-гв. 1 артиллерийская бригада
Рождение ребёнка
Около 20.11.1824 ст.
Дочь: Лобанова-Ростовская Екатерина Ильинична
Мать ребёнка: Долгорукова Екатерина Александровна
Титул: княжна
Военная служба
10.02.1825
Воинское звание: полковник л.-гв. 1 артиллерийская бригада
Военная служба
06.03.1825
Воинское звание: полковник Назначен адъютантом к вел. кн. Михаилу Павловичу
Военная служба
1828
Воинское звание: полковник Дежурный штаб-офицер по управлению генерал-фельдцейхмейстера во время русско-турецкой войны
Военная служба
С 1830 по 1831
Воинское звание: полковник Отличился при подавлении Польского восстания. За уничтожение переправ у села Старый Якац и села Жолтки награжден орденом св. Георгия 4-й степени, а за штурм укреплений Варша... Показать все
Военная служба
1844
Род войск: Российская императорская армия Воинское звание: генерал-лейтенант
Военная служба
1848
Род войск: Российская императорская армия Воинское звание: генерал-адьютант Назначен генерал-губернатором Малороссии
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.10.1848
Похоронен на Смоленском кладбище