Долгорукова (Салтыкова-Головкина) Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгорукова (Салтыкова-Головкина) Екатерина Александровна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1803

Дата смерти

1852

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Салтыков Александр Николаевич

Мать: Салтыкова-Головкина Наталья Юрьевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Около 1821

Муж: Долгоруков Илья Андреевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Голицына Мария Ильинична

Отец ребёнка: Долгоруков Илья Андреевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
титул: княжна
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Лобанова-Ростовская Екатерина Ильинична

Отец ребёнка: Долгоруков Илья Андреевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: княжна
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1852
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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