Долгорукова (Салтыкова-Головкина) Екатерина Александровна
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смерти1852
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Бракосочетание
Около 1821
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Голицына Мария Ильинична
Отец ребёнка: Долгоруков Илья Андреевич
титул: княжна
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Лобанова-Ростовская Екатерина Ильинична
Отец ребёнка: Долгоруков Илья Андреевич
Титул: княжна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1852